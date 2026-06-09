Sarma onsuz olmuyor: Kaymak gibi kıvamı var, tek tek toplanıp kilosu 400 liradan satılıyor

Tekirdağ'ın simgesi haline gelen Yapıncak üzümünün asma yaprağı, mayıs ayının sonundan bu yana tarladan toplanıyor. "Kınalı yapıncak" adıyla da bilinen bu yaprağın tüysüz, ince ve az damarlı yapısı onu zeytinyağlı sarma yapımında en çok tercih edilen çeşitlerden biri yapıyor.

Üreticiler hasadı sabah ve akşam serinliğinde, asma dallarından tek tek kopararak gerçekleştiriyor. Toplanan yapraklar taze ya da salamura olarak satışa sunuluyor.

2020'DE TESCİL ALDI, TANINIRLIĞI ARTTI

Türk Patent ve Marka Kurumu, 2020 yılında "Tekirdağ Yapıncak salamura asma yaprağı" adıyla coğrafi işaret tescili verdi. Tescilden bu yana yaprağın yalnızca Tekirdağ'da değil farklı illerde de alıcı bulduğu belirtiliyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, coğrafi işaret tescilinin ardından tanınırlığın belirgin biçimde yükseldiğini vurguladı.

"Yapıncak ilimiz ve ülkemiz için önemli bir çeşit. Türk mutfağında sarma yapımında kullanılan yapraklar salamuraya işlenerek değerlendiriliyor."

DEKARDA 250 KİLOGRAM YAPRAK VERİYOR, KİLOGRAMI 400 LİRAYA KADAR GİDİYOR

Kiracı'ya göre bakım koşulları sağlandığında bağlar 5 günlük aralıklarla hasat verebiliyor. Yapılan çalışmalarda 1 dekarlık alandan 5 hasat döneminde yaklaşık 250 kilogram yaprak elde ediliyor. Yaş Yapıncak yaprağının kilogramı şu an 300 ile 400 lira arasında satılıyor.

İLAÇ KALINTISI EN BÜYÜK TEHDİT

Kiracı, üreticilerin hasat döneminde en çok dikkat etmesi gereken konunun ilaç kalıntısı olduğunu söyledi.

"Yaprakta en önemli kriter kalıntısız üretim gerçekleştirmek. Yaptığımız çalışmalarla bunu ortaya koyuyoruz. Özellikle hasat dönemlerinde ilaç kalıntısına karşı çok dikkatli olunması gerekiyor. Hatta yaklaşık 200 metre mesafedeki ilaçlamalardan bile kalıntı sorunu oluşabileceğini tespit ettik. İlk hasadımız çiçeklenme döneminde 25 Mayıs'ta başladı. Hasat temmuz ayına kadar devam edecek."

Bu yıl 1 tonu enstitüye ait olmak üzere yaklaşık 5 ton Yapıncak yaprağı hasadı öngörülüyor.

(AA)