Şarj halindeki otomobil alev alev yandı: Kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan bir şarj istasyonunda, şarj işlemi devam eden elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

ŞARJ SIRASINDA ALEVLER YÜKSELDİ

M.A.'nın sahibi olduğu 38 PT 074 plakalı elektrikli araçta başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamına yayıldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Alevler, kısa süre içinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonucunda elektrikli otomobil büyük çapta hasar görerek kullanılamaz duruma geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. İtfaiye ekipleri, olası yangınlara karşı vatandaşları elektrikli araç şarj işlemleri sırasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(AA)