Sarıyer'de parkta korkutan olay: Çalıların arasında cansız bedeni bulundu
Sarıyer'de parkta oturan bir kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 34 yaşındaki Enes Gürsu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir parkta 34 yaşındaki Enes Gürsu'nun cansız bedeni bulundu.
Olay, saat 16.00 sıralarında İstinye Mahallesi'ndeki İstinye İDO Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan Ahmet B. (56), çalıların arasında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti.
Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Ahmet B.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
34 YAŞINDAKİ ENES GÜRSU HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen polis ekipleri, çalıların arasında bulunan kişinin Enes Gürsu (34) olduğunu belirledi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürsu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk çalışmalarında Gürsu'nun vücudunda darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP'TA BELİRLENECEK
Olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısının incelemelerinin tamamlanmasının ardından Enes Gürsu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Gürsu'nun ölümüne ilişkin kesin nedenin yapılacak otopsi ve incelemeler sonucunda ortaya çıkması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)