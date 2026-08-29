Halk TV Türkiye Sarıyer'de parkta korkutan olay: Çalıların arasında cansız bedeni bulundu

Sarıyer'de parkta korkutan olay: Çalıların arasında cansız bedeni bulundu Sarıyer'de parkta oturan bir kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 34 yaşındaki Enes Gürsu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.