Sarıyer'de orman yangını! 1 itfaiye eri yaralandı

Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, alevlere müdahale eden 1 itfaiye eri yaralandı.

Saat 18.15 sıralarında Kocataş Mahallesi'ndeki ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE SIRASINDA İTFAİYE ERİ YARALANDI

Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak bu sırada alevlere müdahale eden 1 itfaiye eri yaralandı. Arkadaşları tarafından kurtarılan yaralı itfaiye eri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (DHA)