Sarıyer'de denize girmek iki gün boyunca yasaklandı

Sarıyer Kaymakamlığı, Kısırkaya Halk Plajı'nda can güvenliği gerekçesiyle geçici bir yasaklama kararı aldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik veriler, 7 Eylül Pazartesi gününden itibaren 8 Eylül Salı günü bitimine kadar bölgede dalga boyunun yüksek olacağını öngörüyor.

GEREKÇE 'CAN GÜVENLİĞİ'

Yapılan açıklamada, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla bu iki gün boyunca Sarıyer sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın girişe kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

SALI GÜNÜ SONUNA KADAR YASAK DEVAM EDECEK

Yasak, 7 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başlayacak ve 8 Eylül Salı günü sonuna kadar devam edecek. Yetkililer, vatandaşları olası risklere karşı uyararak, plaj çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi. Halkın, yetkililerin talimatlarına uyması ve belirtilen süre boyunca plaja giriş yapmaması istendi.

(AA)