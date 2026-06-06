Sarıyer'de denizde facia: Kız arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde Sarıyer’de cankurtaran bulunmadığı öne sürülen halk plajında yaşanan boğulma vakasında, kız arkadaşını kurtarmak için denize giren 19 yaşındaki Fırat Bilgin yaşamını yitirdi.

Sarıyer’de Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde meydana gelen olay, Kısırkaya Mahallesi’ndeki halk plajında yaşandı. 19 yaşındaki Ayşe S. denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden erkek arkadaşı Fırat Bilgin (19), Ayşe S.’yi kurtarmak amacıyla denize girdi. Ancak Bilgin de dalgalar arasında zor anlar yaşadı.

Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan iki genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri plajda yapılan Ayşe S. ve Fırat Bilgin, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede yoğun bakımda tedavi gören Fırat Bilgin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen olaydan dört gün sonra hayatını kaybetti. Ayşe S.’nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

“ARKADAŞI AÇILINCA O DA PEŞİNDEN GİTTİ”

Olay sırasında plajda bulunduğunu belirten Ahmet Özkan, bölgede benzer olayların sık yaşandığını ifade ederek şunları söyledi:

“Arkadaşı açılınca maalesef o da peşinden gitti. Sürekli oluyor, nedeni açılıyorlar. Denizde dalga oluyor, dalgalı olduğu zaman yutuyor. Çukurlar ve akıntılar var. Arkadaş peşinden gidince hayatını kaybetti.”

Özkan ayrıca olay sırasında cankurtaran bulunmadığını öne sürdü.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Bilgin için Kasımpaşa Büyük Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Bilgin, daha sonra Kulaksız Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)