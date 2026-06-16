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Halk TV Türkiye Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı düzenleyen çocuk tutuklandı

Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı düzenleyen çocuk tutuklandı

Sarıyer'de 16 yaşındaki E.T, AVM'de bulunan kafetaryada oturan B.A'nın yanına yaklaşarak silahla ateş etti. B.A'yı bacağından yaralayan E.T, yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sarıyer'de bir AVM'de bulunan kafeteryada oturan B.A. (35), yanına yaklaşan kişinin silahsaldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan B.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaçmaya çalışan şüpheli E.T. (16), Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı motorize yunus timleri tarafından yakalandı. Şüpheli E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SİLAHLA BACAĞINA ATEŞ ETTİ

Olay, 13 Haziran günü Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'de bulunan kafeteryada oturan B.A.’nın yanına gelen E.T., yanındaki silahla B.A.’nın bacağına ateş etti. Yaralanan B.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. B.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Saldırının ardından kaçmaya çalışan E.T., Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı motorize yunus timleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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