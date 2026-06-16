Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı düzenleyen çocuk tutuklandı

Sarıyer'de bir AVM'de bulunan kafeteryada oturan B.A. (35), yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan B.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaçmaya çalışan şüpheli E.T. (16), Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı motorize yunus timleri tarafından yakalandı. Şüpheli E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAHLA BACAĞINA ATEŞ ETTİ

Olay, 13 Haziran günü Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'de bulunan kafeteryada oturan B.A.’nın yanına gelen E.T., yanındaki silahla B.A.’nın bacağına ateş etti. Yaralanan B.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. B.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Saldırının ardından kaçmaya çalışan E.T., Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı motorize yunus timleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)