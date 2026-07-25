Sarı kodlu uyarı yapılmıştı: İstanbul'u sağanak vurdu yollar göle döndü

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un daha önce yaptığı uyarıların ardından, gece saatlerinde beklenen sağanak yağış kentte etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yoğun yağış, özellikle Kağıthane ilçesinde aksamalara neden oldu.

KAĞITHANE'DE CADDE VE SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI

Kağıthane'ye bağlı Hamidiye ve Merkez mahallelerinde etkili olan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına sebep oldu. Suyla dolan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek beklemek zorunda kaldı.

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Yetkililer, yağışlı havanın kent genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini tahmin ederken, vatandaşların olası su baskınlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Özellikle dere yatakları ve eğimli bölgelerde dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

AKOM UYARMIŞTI

AKOM tarafından daha önce yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yağışın şiddetini artıracağı bildirilmişti. Açıklamada, kent genelinde bölgesel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülmüştü.

Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçeleri Eyüpsultan, Sarıyer ve Beykoz ile doğu ilçeleri Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'da yağışların çok kuvvetli şekilde görülebileceği tahmininde bulunulmuştu. Yetkililer, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

(halktv.com.tr-DHA)