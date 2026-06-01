Sarı gelinler köşeye sıkıştı: Gübre yüzde 300 zamlandı, çiftçi kalmadı

Türkiye'nin bitkisel yağ ihtiyacının büyük bölümü Trakya'dan karşılanıyor. Ancak bölge, son iki yılda aşırı sıcaklar nedeniyle bazı alanlarda yüzde 50'ye varan ürün kaybıyla sarsıldı. Zarar gören üreticilerin bir kısmı bu yıl ayçiçeği yerine kanolaya yöneldi; ekiliş alanlarının neredeyse yarısı azalmış durumda.

YAĞIŞLAR UMUT VERDİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Halim Orta, bu yılın tablonun değiştiğine işaret etti. Orta, tarımsal kuraklık açısından özellikle son iki yıla kıyasla bölgenin çok daha iyi durumda olduğunu vurgulayarak, hem buğdayda hem de ayçiçeğinde çimlenme ve çıkışın olumlu seyrettiğini aktardı.

"Homojen bir çıkış sağlanırsa ova ortalamasını görmememiz için bir engel yok. Yalnız iklim bilimci arkadaşlarımız son birkaç günden beri bahsediyorlar; çöl sıcakları hızlıca çökecek söylemleri var. Bunlar çiçeklenme döneminde olursa sorun yaşarız. Haziran sonlarına doğru kazasız belasız bir iki yağış alırsak 200 kilogramları görmeyi umut ediyoruz."

GÜBREDEKİ YÜZDE 300 ZAM

Prof. Dr. Orta, savaş ortamının yol açtığı girdi fiyatı artışlarının üreticileri köşeye sıkıştırdığını belirtti. Gübredeki artış yüzde 300'e, tarımsal ilaçlardaki artış ise ortalama yüzde 150'ye ulaştı. Orta, bu koşullarda yüzde 10-20 artışla açıklanacak alım fiyatlarının karşısında üretimin çok zorlaşabileceğini, hatta imkansız hale gelebileceğini söyledi.

AHIRLAR BOŞ, GENÇLER FABRİKADA

Bölgenin bir diğer kronik sorunu nitelikli iş gücü açığı. Orta, sanayinin ağırlığı nedeniyle tarımda çalışacak genç nüfusun kalmadığını, üretken yaştaki gençlerin sanayi tesislerini tercih ettiğini söyledi.

"Ahırlar, ağıllar boşaldı. Gelişmiş teknolojiyi ve mekanizasyonu kullanabilecek gençlerimiz tarımı tercih etmiyor."

Orta, Trakya'nın buğday ve ayçiçeği gibi stratejik ürünlerin yetiştirilebildiği nadir bölgelerden biri olduğunu hatırlatarak, hem iklim baskısının hem de sanayi ve yerleşim genişlemesinin bölgenin tarımsal geleceğini tehdit ettiğinin altını çizdi.

(DHA)