Sarı elmas için güneş altında dev mesai başladı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde üreticiler, hasat edilen buğdayı güneş altında kurutarak bulgura dönüştürüyor.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan geleneksel bulgur kurutma mesaisi devam ediyor.
Binbir emekle hazırlanan bulgurlar, güneş altında kuruması için ilçedeki geniş beton alanlara seriliyor.
Bulgurlar gün boyunca traktörler ve özel tırmıklar yardımıyla sürekli karıştırılarak eşit şekilde kurutuluyor.
Kurutma işlemi tamamlanan bulgurlar temizleme, eleme ve paketleme için fabrikalara sevk ediliyor.
Nizip'te üretilen bulgurlar hem yurt içi tüketime sunuluyor hem de yurt dışına ihraç ediliyor. (AA)