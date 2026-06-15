Sarayın hemen dibine VIP havalimanı açılıyor!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'ye 8 kilometre uzaklıkta olan Ankara Havalimanı’nın açılışını yapacak.

Yaklaşık 10 milyar lira maliyetle askeri havaalanından VIP havalimanına dönüştürülen havalimanı, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde kullanılacak.

Saray’a 8 kilometre mesafede olan ve NATO zirvesi sonrası Erdoğan’ın kullanması beklenen havalimanının açılışı, bugün saat 13.00’te Erdoğan tarafından yapılacak.

"BATIKENT VE ERYAMAN HALKI JET MOTORU SESİ İLE ZIPLAYACAK"

Yaklaşık 10 milyar lira maliyeti olan havalimanı ile ilgili tartışmalar sürerken Enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Burası askeri bir havaalanıydı ve lojistik olarak kullanılıyordu. Ama şimdi şahsının havaalanı oluyor. Bunu saklamak için adına ‘Ankara’ dendi. Trump'ın uçağı insin diye pist uzatıldı. Uzatma gerekçesi ile şeker fabrikasına çöktüler. Böylece bir taşla 3-5 kuşu öldürdüler. Devlet Konukevi yapıldı ve kaçak saray tarafına kapı yapıldı. EGO (Ankara otobüs işletmesi) burası için çok sayıda toplu taşıma hattını yok etti, yolunu değiştirdi. Her protokol uçuşu ile Batıkent ve Eryaman halkı jet motoru sesi ile zıplayacak. Dahası var ama kimse konuşmuyor. Ankara siyasetinin konuşmaması, Atatürk Orman Çiftliğine çökülürken yaşanan sessizliğe benziyor.”

BAKAN URALOĞLU KONUŞTU

Ankara Havalimanı'nı küresel liderlerin ağırlanacağı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürdüklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanı hakkında bilgiler verdi.

8 ay sonunda, 2 bin 450 metre olan uzunluğun 3 bin metreye, 42 metre olan genişliğin ise 60 metreye ulaştırıldığını, böylece geniş gövdeli uçakların da güvenli bir şekilde iniş-kalkış yapabileceğini belirtti.

Yaklaşık 22 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 160 bin metrekarelik yeni apronda aynı anda 44 uçağın park edebileceğini belirten Uraloğlu; 4 bin 800 metrekarelik kapalı alana sahip devlet konukevi ile 310 araç kapasiteli açık otoparkın da yapımının tamamlandığını sözlerine ekledi.