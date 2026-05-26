Halk TV Türkiye Saray'dan Bakan Memişoğlu'na tepki! Önce paylaştı sonra sildi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na isyan eden Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi İdris Kardaş, daha sonra söz konusu paylaşımını sildi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi İdris Kardaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na isyan etti.

Bakan Memişoğlu'nu paylaşımına etiketleyen Kardaş, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne ambulansla getirilen hastanın yarım saattir beklediğini belirterek tepki gösterdi.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NA İSYAN ETTİ

"Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne ambulansla hasta getirdik. Yarım saat oldu bekliyoruz. Kemal Memişoğlu helal olsun" ifadelerini kullanan Kardaş'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

O PAYLAŞIMI SİLDİ

Ancak Kardaş, daha sonra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yönelik tepkili paylaşımını sosyal medya hesabından sildi. Sosyal medya hesabından kendisine gelen 'paylaşımı neden sildin?' sorularına ise cevap vermedi.

