Şarampole devrilen TIR'da sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Antalya Manavgat'ta kontrolden çıkan yem yüklü TIR şarampole devrildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan 53 yaşındaki sürücü Ünsağ Akbaş olay yerinde yaşamını yitirdi, cenazesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Konya-Antalya D-687 karayolunun Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Konya istikametinden Antalya yönüne seyreden 53 yaşındaki Ünsağ Akbaş idaresindeki 42 VK 607 plakalı yem yüklü TIR, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu güzergahın sağ tarafında bulunan şarampole yuvarlandı.
KABİNDE SIKIŞARAK CAN VERDİ
Metrelerce sürüklenerek şarampole devrilen araçta bulunan sürücü Ünsağ Akbaş, hurdaya dönen çekici kabininde sıkıştı. Kazayı görenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
İhbarın hemen ardından kaza mahalline Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi Kurtarma ekibi, 112 Acil Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Karakolu personeli ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde araç içinde sıkışan sürücü Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Akbaş’ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
Can kaybıyla sonuçlanan kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olayın kesin çıkış nedenine ilişkin resmi inceleme başlattı. (DHA)