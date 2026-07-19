Sapanca Gölü'nde endişe yaratan görüntünün nedeni belli oldu

Sakarya'daki Sapanca Gölü'nde görülen pamuksu tabakanın, sıcaklık artışına bağlı olarak oluşan yeşil alg olduğu açıklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, yapılan analizlerde içme suyu kalitesini olumsuz etkileyecek herhangi bir bulguya rastlanmadığını söyledi.

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü'nde dalış gerçekleştiren Korsan Dalgıçlar Derneği üyeleri, Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi açıklarında göl tabanında pamuksu bir oluşumla karşılaştı. Görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri, dipteki pamuksu yapıdan numune aldı. Alınan örnekler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

'ALG OLUŞUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü'nde meydana gelen alg oluşumuna ilişkin açıklama yaptı. Gölden alınan numunelerin aynı gün İstanbul Üniversitesi'ne gönderildiğini belirten Sakallıoğlu, kurum tarafından yapılan analizler ile üniversite laboratuvarındaki incelemelerde oluşumun sıcaklık artışına bağlı olarak önceki yıllarda da görülen yeşil alg türü olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Sakallıoğlu, "Mevcut haliyle bu oluşum su sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır" dedi. Sapanca Gölü'nün farklı noktalarından 17 ayrı numune alındığını belirten Sakallıoğlu, "Yapılan incelemelerde içme suyu kalitesini olumsuz etkileyecek herhangi bir bulguya rastlanmadı. Alg oluşumunu yakından takip ediyor ve çoğalmasını önlemek amacıyla gerekli çalışmaları başlatıyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞLARA 'DUYARLILIK' ÇAĞRISI

Su seviyesindeki düşüş ve çevresel etkenlerin alg oluşumunda etkili olduğuna dikkat çeken Sakallıoğlu, "Su seviyesindeki azalma ve çevresel faktörler nedeniyle oluşan kirlilikten dolayı meydana gelen oluşum için önlemlerimizi hızla devreye alıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet göstermelerini, özellikle alg oluşumunun bulunduğu bölgede hızla artan sosyal ve sportif faaliyetlerde gölün kirlenmesine geçit vermemelerini rica ediyoruz" dedi. Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik yatırımlara da değinen Sakallıoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'ın Sapanca Gölü konusundaki hassasiyeti ve gölün geleceğe sağlıklı bir şekilde ulaşmasındaki yatırımları kritik öneme sahip. Ballıkaya Barajı isale hattındaki saha çalışmalarının başlaması ve yıllardır beklenen projenin artık hayata geçirilmesi Sapanca Gölü'nün geleceğini garanti altına alacak tarihi yatırımdır" diye konuştu.

'SU SAĞLIĞININ OLUMSUZ ETKİLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Sapanca Gölü'nün korunması amacıyla düzenli analiz ve incelemeler gerçekleştirdiklerini belirten Sakallıoğlu, "Farklı noktalardan aldığımız analizlerle Sapanca Gölü'nü yakından takip ediyoruz ve su sağlığının olumsuz etkilenmesine izin vermeyeceğiz. Yakın zamanda başlayacak saha çalışmaları kapsamında gölü çevreleyecek kolektör hattıyla adeta bir koruma kalkanı oluşturacağız. Sapanca Gölü sadece bir su kaynağı değil, Sakarya'nın geçmişinden geleceğine uzanan en kıymetli yaşam alanıdır. Bu değeri koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. (DHA)