Şanlıurfa'daki okul saldırısının detayları ortaya çıktı! Çantasında silahla adım adım gezmiş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 14 Nisan'da Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni pompalı tüfekle basan 19 yaşındaki Ömer Ket'in eylemine dair deliller incelendi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, TBMM'de okul saldırılarını araştıran komisyona sunduğu raporda saldırının önceden planlandığını ortaya koyan bulgulara yer verdi. Nefes'ten Dilan Kutlu'nun haberine göre eski okuluna düzenlediği saldırıda 20 kişiyi yaraladıktan sonra intihar eden Ket'in telefon verileri ve geride bıraktığı notlar komisyon dosyasına girdi.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN SALDIRI DUYURUSU

Emniyetin hazırladığı raporda, failin eylem öncesi sosyal medya üzerinden doğrudan okulu ve yöneticileri hedef aldığı tespit edildi. Ket'in saldırıdan önce kendi Instagram hesabından, "Bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak, hazır olun kunduzlar. Saldırı gününde 50 kişi, ilk sen gideceksin müdür" ifadelerini içeren paylaşımlar yaptığı raporda yer aldı.

İKİ SIRT ÇANTASIYLA EVİNDEN AYRILDI

Güvenlik kamerası kayıtları, 19 yaşındaki saldırganın 14 Nisan sabahındaki rotasını saniye saniye belgeledi. Görüntülere göre Ket, eylem sabahı iki sırt çantasıyla evinden ayrıldı. Okula gitmeden önce sırasıyla bir restorana, parka, kahve dükkanına ve kıraathaneye uğradı. Bu mekanlardaki bekleyişinin ardından okulun önüne gelen Ket, çantasından pompalı tüfeği çıkararak saldırıyı başlattı. Emniyet raporunda ayrıca, saldırganın babasının 2015 yılına ait kasten yaralama suçundan adli kaydının bulunduğu bilgisi de komisyona sunuldu.

TELEFONDA NAZİ SELAMI VE ABD'Lİ SALDIRGANIN FOTOĞRAFLARI

Saldırganın telefonunda yapılan ön incelemede eyleme dair dijital izler bulundu. Cihazda av tüfeği fotoğrafları, Nazi selamı veren kişilere ait görseller, 'Dexter' dizisine ait afiş ve ABD'de gerçekleştirilen okul saldırılarının faillerinden birine ait fotoğraflar yer aldı. Ket'in ayrıca sosyal medyada 'Bedwars' isimli savaş oyunları oynadığı resmi kayıtlara geçirildi.

HASTANE RANDEVUSUNA GİTMEDİ, ZORBALIK NOTLARI BIRAKTI

Emniyet kayıtları, Ket'in 31 Mart 2026 tarihinde Siverek Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'nden randevu aldığını ancak muayeneye gitmediğini tespit etti. Saldırganın dijital materyallerinde yer alan kendi yazdığı notlarda ise uzun yıllardır psikolojik sorunlar yaşadığı, okul hayatında zorbalığa uğradığı ve toplum tarafından dışlandığı ifadeleri bulundu. İncelenen notların önemli bölümünü; yoğun yalnızlık, dışlanmışlık hissi, depresif düşünceler, intihar eğilimi, umutsuzluk, hayatını anlamsız bulma, kendisinden nefret etme ve yaşanan olaylar nedeniyle ruhsal çöküntü içinde olmaya dair metinler oluşturdu. Failin kendi notlarında sürekli intiharı aklından geçirdiğini anlattığı belirlendi.