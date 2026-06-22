Şanlıurfa'da şüpheli ölüm: 4 çocuk annesi evinde ölü bulundu!

Şanlıurfa'nın Şıh Maksut Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Emine Kurt'tan haber alamayan yakınları, öğle saatlerinde evine gitti. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri bakan aile üyeleri, genç kadını demir korkuluklarda hareketsiz halde bularak durumu ekiplere bildirdi.



İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, 4 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin evde yaptığı incelemede, koridorda şüpheli kan izlerine rastlandı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.Evde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından Emine Kurt'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, evdeki şüpheli bulgular ve kan izleri üzerine soruşturma başlatarak olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve ismi henüz açıklanmayan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)