Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: Turistik gezi ölümle bitti

Şanlıurfa'nın Halfeti ile Birecik ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 35'inci kilometresinde dün akşam saatlerinde bir trafik kazası yaşandı. Halfeti istikametinden Gaziantep yönüne doğru seyir halinde olan Ali Aydın yönetimindeki hafif ticari araç ile dönüş yapmak isteyen Yüsra Sezer idaresindeki otomobil şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan yolcular etrafa savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

OLAY YERİNDE 3 CAN KAYBI

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, otomobilde yolcu olarak bulunan Güneş Sezik (44), Zemzama Sever (67) ve henüz 16 yaşındaki Zeynep Sezik'in kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Meydana gelen kazada yaralanan Ayşe Aydın (51), Beyzanur Aydın, Yüsra Sezer, (28), Sevgi Sezik (24), Ahmet Sever (8), Ayşe Sever (34), Esmanur Sever (5) ve Minelnur Sever (11) ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

TURİSTİK GEZİ FACİAYLA SONUÇLANDI

Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, kazaya karışan her iki araçtaki yolcuların Diyarbakır ve Şırnak illerinden Şanlıurfa'ya geldikleri belirlendi. Birecik ve Halfeti gibi kentin turistik bölgelerinde günübirlik gezi yapan ailelerin, dönüş yoluna geçtikleri sırada kazayı yaşadıkları öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)