Şanlıurfa'da iki grup taş ve sopayla birbirine girdi: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

TAŞLI VE SOPALI KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada Mehmet E., Abdullah E., Bünyamin Ç. ve Yusuf Ç. isimli dört kişi yaralandı. Yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra onları Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.