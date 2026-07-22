Şanlıurfa'da hastane yangını: Hastalar tahliye edildi

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nin dış cephesinde yer alan klima motorunda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yaşanan bu olay hastane içerisinde kısa süreli bir paniğe yol açtı.

Yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar ve araç sahipleri, yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kısa süre içinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

HASTALAR TEDBİREN GÜVENLİ BİRİME NAKLEDİLDİ

Yangın sırasında binada oluşan yoğun dumanın güvenli bir şekilde tahliye edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bazı hastalar, tedbiren hastane içerisindeki başka bir birime geçici olarak nakledildi. (AA-DHA)