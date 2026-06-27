Şanlıurfa'da anız yangını operasyonu: 14 gözaltı

Şanlıurfa genelinde son dönemde tarım arazilerinde yaşanan yoğun anız yangınları, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Emniyet ve jandarma birimlerinin yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda, yangınlara neden olan kişilerin tespiti için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

HARRAN VE SİVEREK’TE SUÇÜSTÜ

Soruşturma kapsamında Harran ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde anız yakarak büyük çaplı tarım arazilerinin zarar görmesine ve çevre yerleşim birimleri için risk oluşturulmasına neden olan 9 kişi, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

EKİPLERE DİRENÇ GÖSTERENLER DE YAKALANDI

Harran'ın Meydankapı Mahallesi'nde meydana gelen bir başka anız yangını sırasında ise olay yerine müdahale için gelen jandarma ekiplerine karşı direnç gösteren ve görevlerini yapmalarını engelledikleri iddia edilen 5 kişi daha tespit edildi. Şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Toplam 14 şüphelinin yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi. (DHA)