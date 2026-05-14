Şanlıurfa'da acı olay: Kayıp çocuk evin damında ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir çocuğun kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı. 5 yaşındaki çocuk evinin damına ölü bulundu.

OYUN OYNARKEN GÖZDEN KAYBOLDU

İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan Miraç İdikurt, bir süre sonra ortadan kayboldu. Aile bireyleri evin çevresinde yaptıkları aramada çocuğu bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

11 SAATLİK ARAMA ÇALIŞMASI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Aile bireyleri ve vatandaşların da desteğiyle başlatılan arama çalışmaları saatlerce sürdü. Ekipler, Miraç'ı saat 23.30 sıralarında evlerinin damında hareketsiz halde buldu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Miraç İdikurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre elektrik akımına kapıldığı değerlendirilen çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

