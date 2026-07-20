Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın turistik ilçeleri Halfeti ve Birecik'e Diyarbakır ve Şırnak'tan önceki gün günübirlik gezi için gelen vatandaşların bulunduğu araçlar, dönüş yolunda feci bir kazaya karıştı. Halfeti-Birecik kara yolunun 35'inci kilometresinde, Ali Aydın yönetimindeki hafif ticari araç ile Yüsra Sezer idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerinde yapılan ilk incelemelerde, otomobilde bulunan Güneş Sezik (44), Zemzama Sever (67) ve 16 yaşındaki Zeynep Sezik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Ayşe Aydın (51), Beyzanur Aydın, Yüsra Sezer, (28), Sevgi Sezik (24), Ahmet Sever (8), Ayşe Sever (34), Esmanur Sever (5) ve Minelnur Sever (11) ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavisi devam ederken, hayatını kaybedenler yakınları tarafından son yolculuklarına uğurlandı.

ÇARPIŞMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kazaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışma anı ve çarpışmanın etkisiyle otomobilin savrulması yer alıyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşların yaşadığı panik ve yardım çabaları da yine güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. (DHA)