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Halk TV Türkiye Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis soruşturması: 3 milyar 915 milyon TL hesap hareketi

Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis soruşturması: 3 milyar 915 milyon TL hesap hareketi

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 4 ilde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 milyar 915 milyon TL hesap hareketi bulunan 37 şüpheli yakalandığını açıkladı.

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Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis soruşturması: 3 milyar 915 milyon TL hesap hareketi
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İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda 4 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 milyar 915 milyon TL hesap hareketi bulunan 37 şüpheli yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

Şanlıurfa merkezli 4 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 milyar 915 milyon TL hesap hareketi bulunan 37 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis soruşturması: 3 milyar 915 milyon TL hesap hareketi - Resim : 1

ŞANLIURFA MERKEZLİ ANTALYA, BALIKESİR VE HATAY'DA OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Şanlıurfa merkezli Antalya, Balıkesir ve Hatay'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüzü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK'ımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gündem Soruşturma Yasa Dışı Bahis
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