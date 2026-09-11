Sanayi sitesinde fabrika yangını!

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Balıkesir’in Edremit ilçesi Yolören Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi Sitesi’ndeki bir fabrikada yangın çıktı.

Edremit ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik fabrikasında saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 15 itfaiye aracı ve 35 tonluk 1 su tankeriyle müdahale edildi. İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı 1 iş makinesiyle çalışmalara destek verirken, BASKİ 2 su tankeri, Edremit Belediyesi ise 2 su tankeri ve 1 iş makinesi gönderdi.

Çok sayıda itfaiye eri, su tankeri ve iş makinesiyle müdahale edilen yangında, gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar çevre ilçelerden de görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Söndürme çalışmalarına belediye ekipleri de destek verdi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp 2 saatte söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA- ANKA)