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Halk TV Türkiye 'Sanatçıyım' deyip gazetecilere tükürdü! Ters yönden giren sürücü polise de direndi

'Sanatçıyım' deyip gazetecilere tükürdü! Ters yönden giren sürücü polise de direndi

Bursa’da ters yönde ilerlerken durdurulan Büşra A., alkol testi ve cezai işleme karşı çıktı. Sanatçı olduğunu söyleyip gazetecilere tüküren sürücü, polis aracına da saldırdı.

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'Sanatçıyım' deyip gazetecilere tükürdü! Ters yönden giren sürücü polise de direndi
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Bursa’da ters yöne giren Büşra A., kendisini durdurarak işlem yapmak isteyen polislere direndi. Sanatçı olduğunu söyleyen sürücü, olay yerindeki gazetecilerin kamerasına tükürdü ve polis aracına saldırdı. Büşra A. ile yanındaki kişi güçlükle gözaltına alındı.

'Sanatçıyım' deyip gazetecilere tükürdü! Ters yönden giren sürücü polise de direndi - Resim : 1

GAZETECİYE TÜKÜRDÜ POLİS ARACINA SALDIRDI

Olay, saat 04.00 sıralarında Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil, polis ekipleri tarafından fark edilerek durduruldu.

'Sanatçıyım' deyip gazetecilere tükürdü! Ters yönden giren sürücü polise de direndi - Resim : 2

Polis, sürücü Büşra A.’ya alkol testi yapmak ve cezai işlem uygulamak istedi. Ancak Büşra A. ile yanındaki kişi ekiplere tepki göstererek saldırmaya çalıştı.

'Sanatçıyım' deyip gazetecilere tükürdü! Ters yönden giren sürücü polise de direndi - Resim : 3

ÇUVAL GİBİ YERE YIĞILDI

Olay sırasında sanatçı olduğunu söyleyen Büşra A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi ve kameraya tükürdü. Polislerin kontrol altına almaya çalıştığı sürücü, bir süre sonra yere yığıldı.

'Sanatçıyım' deyip gazetecilere tükürdü! Ters yönden giren sürücü polise de direndi - Resim : 4

Kısa süre içinde yeniden ayağa kalkan Büşra A., bu kez polis aracına saldırarak ekiplere direnmeye devam etti. Büşra A. ile yanındaki kişi, polis müdahalesinin ardından güçlükle gözaltına alındı. Otomobil ise otoparka çekildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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