'Sanatçıyım' deyip gazetecilere tükürdü! Ters yönden giren sürücü polise de direndi

Bursa’da ters yöne giren Büşra A., kendisini durdurarak işlem yapmak isteyen polislere direndi. Sanatçı olduğunu söyleyen sürücü, olay yerindeki gazetecilerin kamerasına tükürdü ve polis aracına saldırdı. Büşra A. ile yanındaki kişi güçlükle gözaltına alındı.

Bursa'da ters yöne giren sürücü, gazetecilere küfürler yağdırıp tükürdü



Polise de direnen sürücü, bir sonra yere yığıldı https://t.co/vALlOzZz9u pic.twitter.com/lZys6CklkF — Halk TV (@halktvcomtr) September 12, 2026

GAZETECİYE TÜKÜRDÜ POLİS ARACINA SALDIRDI

Olay, saat 04.00 sıralarında Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil, polis ekipleri tarafından fark edilerek durduruldu.

Polis, sürücü Büşra A.’ya alkol testi yapmak ve cezai işlem uygulamak istedi. Ancak Büşra A. ile yanındaki kişi ekiplere tepki göstererek saldırmaya çalıştı.

ÇUVAL GİBİ YERE YIĞILDI

Olay sırasında sanatçı olduğunu söyleyen Büşra A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi ve kameraya tükürdü. Polislerin kontrol altına almaya çalıştığı sürücü, bir süre sonra yere yığıldı.

Kısa süre içinde yeniden ayağa kalkan Büşra A., bu kez polis aracına saldırarak ekiplere direnmeye devam etti. Büşra A. ile yanındaki kişi, polis müdahalesinin ardından güçlükle gözaltına alındı. Otomobil ise otoparka çekildi. (DHA)