Sanatçılardan Madımak Katliamı için özel şarkı! '33 can'

Sanatçılar, Sivas Madımak Katliamı'nın 33. yılında "33 Can" adlı özel bir müzik projesinde bir araya geldi. 2 Temmuz 1993'te yaşamını yitiren aydınların anısına hazırlanan eser, toplumsal hafızayı canlı tutarken hatırlamanın bir direniş biçimi olduğunu da vurguluyor.

Katliamın 33. yılında hayata geçirilen "33 Can" şarkısı, yaşamdan koparılan aydınları anmayı; onların düşünsel, sanatsal ve insani mirasını ortak bir müzik çalışmasıyla geleceğe taşımayı amaçlıyor.

PROJEDE YER ALAN İSİMLER

Projede; Bulutsuzluk Özlemi grubundan Nejat Yavaşoğulları, Hüseyin Turan, Kerem Ulaş Dönmez, Yasemin Göksu, Yiğit Tuncay, Ozan Kotra, Erdal Güney, Kemal Sahir Gürel, Aydoğan Topal, Özcan Şenver, Doğu Ekin, Derman Şahin, Ufuk Çoban, Arsey Kaya, Ceren Mansuroğlu ve Sertaç Şanlı yorumlarıyla yer alıyor.

Projenin şarkı sözleri Kerem Ulaş Dönmez, İbrahim Karaca ve Arsey Kaya tarafından kaleme alınırken; eserin müziği ve aranjesi Kerem Ulaş Dönmez tarafından gerçekleştirildi.

33 Can'ın yalnızca bir şarkı ya da bir klip değil; bir saygı duruşu, ortak hafızaya düşülmüş bir not ve geleceğe bırakılan bir direniş çağrısı olduğu belirtildi. Farklı sanatçıların katkılarıyla hayat bulan eser, ortak hafızanın ve dayanışmanın müzikteki karşılığı olarak dinleyiciyle buluştu.

Bu çalışma ile amacın; unutulmaması gerekeni hatırlatmak, susturulmak istenen sesleri yeniden duyurmak ve bu toprakların aydınlık yüzüne hep birlikte sahip çıkmak olduğu aktarıldı.