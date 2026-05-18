Sanat dünyasından tutuklu gazetecilere destek: Özgür basın yoksa özgür ülke de yoktur!

Yazar Ahmet Ümit, Sanatçı Levent Üzümcü ve Sabahat Akkiraz Çağdaş Gazeteciler Derneği aracılığıyla paylaştıkları videolarda tutuklu gazeteciler için adalet talep etti. Ahmet Ümit, "Özgür basın yoksa özgür bir ülke de yoktur, demokrasi yoktur" diyerek gazetecilerin yargılanmasına tepki gösterdi. Ümit, "Alican Uludağ ve İsmail Arı'nın mahkemeleri var. Gazetecilik suç değildir. Lütfen bu davalar artık düşsün. Gazeteci arkadaşlarımız özgür kalsın ve mesleklerini özgür bir şekilde yürütebilsin" ifadelerini kullandı.

Levent Üzümcü ise gazetecilerin sadece mesleklerini yaptıkları için tutuklandıklarına dikkat çekti. Üzümcü, "Pınar Gayıp, Alican Uludağ, Merdan Yanardağ, İsmail Arı şu an cezaevinde bulunmaktalar. Bu insanlar bizim haber alabilme özgürlüğümüzü sonuna kadar savunan, gerçek haberin peşinde koşan gerçek gazeteciler. Yalan haber yapmadıkları, bizi aydınlattıkları için şu an içerdeler. Lütfen buna duyarsız kalmayın" dedi.

Kampanyaya katılan sanatçı Sabahat Akkiraz ise gazeteciliğin yargılanamayacağının altını çizerek, "Alican Uludağ ve İsmail Arı gazetecidir. Gazetecilik suç değildir. Gazetecileri serbest bırakın" çağrısını yaptı.

İSMAİL ARI: YOUTUBE YAYINI VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA 6 YIL HAPİS TALEBİ

BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame de yargı süreci başlıyor. Gazeteci Arı'ya, YouTube programındaki açıklamaları ile sosyal medya hesabından yaptığı üç ayrı paylaşım gerekçe gösterilerek dava açıldı.

Savcılık, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve 285. maddesi kapsamında "gizliliğin ihlali" suçlamalarını yönelttiği Arı için toplamda 6 yıla kadar hapis cezası istiyor. İddianamede, yanıltıcı bilgiyi yayma suçundan 1 yıldan 3 yıla, gizliliğin ihlali suçundan ise yine 1 yıldan 3 yıla kadar ceza talep ediliyor.

ALİCAN ULUDAĞ: İDDİANAMEDEKİ TEK MÜŞTEKİ ERDOĞAN

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu gazeteci Alican Uludağ hakkındaki iddianameyi kabul etti. 62 gündür Silivri Cezaevi'nde tutulan Uludağ, tutukluluğunun 90'ıncı günü olan 21 Mayıs'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak. Uludağ'a “Cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamaları yöneltiliyor. İddianamede, Uludağ'ın bu suçları zincirleme şekilde işlediği iddia edilirken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dosyada tek müşteki olarak yer alıyor. Savcılık, Uludağ'ın sosyal medya paylaşımlarının ifade ve haber verme özgürlüğü sınırlarını aştığını öne sürüyor.

Dosyası İstanbul'dan Ankara'ya gönderilen Uludağ için avukatları Akın Atalay, Tora Pekin ve Abbas Yalçın mahkemeye tensiple tahliye talebinde bulundu; ancak mahkeme bu talebi reddetti. Avukatların 20 Nisan'da verdiği dilekçede, sürecin başından itibaren "kanunsuz, atipik ve anormal" ilerlediği belirtildi. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmasının hukuka aykırı olduğu, gazetecinin faaliyetlerini Ankara'da sürdürdüğü vurgulandı. Dilekçede ayrıca, Uludağ'ın kamuoyu tarafından tanınan ve Ankara'da yaşayan bir kişi olması nedeniyle evinde gözaltına alınmasının ardından öne sürülen "kaçma ve delil karartma şüphesi" gerekçelerinin gerçek dışı olduğu ifade edildi. 17 Mart'taki tutukluluk incelemesinde SEGBİS üzerinden bağlanan Uludağ'a söz hakkı tanınmadan tutukluluğa devam kararı verildiği aktarıldı. Türk Ceza Kanunu 43. madde kapsamında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması halinde Uludağ'ın toplam cezasının 19 yıl 6 aya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

MERDAN YANARDAĞ: TELE1'İ SUSTURMA VE SEÇİMLERİ LEKELEME OPERASYONU

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün yargılandığı davanın ikinci duruşması. Gazeteci Yanardağ, savunmasında davanın hukuki değil, tamamen siyasi bir operasyon olduğunu vurguladı. Yanardağ, iktidarın rakiplerini devletin zor aygıtlarıyla etkisizleştirmeye çalıştığını, iddianamenin demokrasi, seçimlere katılma ve televizyon yayını yapma gibi hakları suç gibi gösterdiğini belirtti. Soruşturma aşamasında yer alan başsavcı vekilinin şu an bakan yardımcısı makamında bulunmasını dosyanın siyasi niteliğinin kanıtı olarak sunan Yanardağ, yöneltilen casusluk suçlamasının yasalara değil, bazı akademik tez ve makalelere dayandırıldığını ifade etti.

TCK'nın 328. maddesinde yer alan "yabancı devlet yararı" şartının dosyada bulunmadığını belirten Yanardağ, "mozaik istihbarat" yaklaşımının hukukta karşılığı olmadığını söyledi. Operasyonun temel amacının muhalif çizgideki bağımsız televizyon kanalı TELE1'e el koymak ve 2019 ile 2024 yerel seçimlerini lekelemek olduğunu aktaran Yanardağ, TELE1 üzerinden seçim manipülasyonu yapıldığı iddiasını reddetti. Kanalın izleyici desteğiyle ayakta duran şeffaf bir modele sahip olduğunu, MASAK raporlarında kendisiyle ilgili hiçbir yasadışı unsur bulunamadığı için iddiaların yakınlarının ticari ilişkileri üzerinden çarpıtıldığını anlattı. Yanardağ ayrıca, TELE1'e kayyum atanmasını ve dava sonuçlanmadan değerinin çok altında satışa çıkarılmasını eleştirdi.

PINAR GAYIP: CENAZE TAKİBİ VE 100 TL'LİK TRANSFERE TERÖR SUÇLAMASI

3 Şubat'ta ESP ve çeşitli kurumlara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 5 Şubat'ta tutuklanan ETHA muhabiri Pınar Gayıp'a yöneltilen suçlamalar da dikkat çekiyor. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" iddialarıyla yargılanan Gayıp'a, emniyet sorgusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren "M4L1T2P5Z3" kod adlı gizli tanığın beyanları soruldu. Hiçbir mahkeme kararı olmaksızın ETHA'nın örgüt uzantısı olarak tanımlandığı sorguda, Gayıp'ın adliyede duruşma takip etmesi, röportajlar yapması ve Şanlıurfa Suruç Aile Mezarlığı'nda haber takibinde bulunması suçlama konusu yapıldı.

Gayıp'a yöneltilen en çarpıcı sorulardan biri ise, Cumartesi Anneleri'nin sembol isimlerinden Emine Ocak'ın cenazesine katılması oldu. Onlarca gazeteci, avukat ve hak savunucusunun bulunduğu cenazeye "neden katıldığı, talimatı kimden aldığı" sorulan Gayıp'ın, meslektaşlarına gönderdiği 100 TL ve 65 TL tutarındaki paralar da "Kimin talimatıyla yapıldı?" denilerek sorgulandı. Hakimlik sorgusunda suçlamaları reddeden Gayıp, 10 yıldır gazetecilik yaptığını ve 84 ülkede geçerli basın kartı bulunduğunu belirtti. Cumartesi Anneleri ise duruma tepki göstererek, "Emine annemizin cenazesine neden katıldığının sorulması, kamusal bir yas alanını sorgulamaktır. Asıl biz soruyoruz: Kaybedilenler nerede?" açıklamasını yaptı.