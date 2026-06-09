Sanal kumar interneti kuşattı: Resmi raporda açık ara zirvede

İnternet ortamında yaygınlaşan kumar ve yasa dışı faaliyetler, resmi raporlara da yansıdı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2025 yılı faaliyet raporu, kurumun internet üzerinden yürütülen kumar faaliyetleriyle mücadelesini ve katalog suçlara yönelik aldığı erişimi engelleme kararlarını ayrıntılarıyla ortaya koydu.

Raporda yer alan verilere göre, BTK'nın internet ortamındaki katalog suçlara yönelik uyguladığı erişimin engellenmesine ilişkin tedbir kararlarının yüzde 99,88'ini çocukların cinsel istismarı, fuhuş, müstehcenlik, yasa dışı bahis ve kumar suçları oluşturdu. Bu tedbir kararları arasında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu, yüzde 61,51'lik oranla birinci sırada yer aldı. Kumarın hemen ardından gelen ikinci büyük kategori ise yüzde 25,43'lük payla "müstehcenlik" oldu.

SUÇ TÜRLERİNE GÖRE ERİŞİM ENGELİ ORANLARI

BTK'nın katalog suçlar kapsamında uyguladığı idari tedbir kararlarının suç türlerine göre tam oransal dağılımı raporda şu şekilde kayda geçti:

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama: Yüzde 61,51

Müstehcenlik: Yüzde 25,43

Fuhuş: Yüzde 11,35

Yasa dışı bahis: Yüzde 0,94

Çocukların cinsel istismarı: Yüzde 0,65

Uyuşturucu ve uyarıcı madde: Yüzde 0,07

Sağlık için tehlikeli madde temini: Yüzde 0,03

Atatürk aleyhine işlenen suçlar: Yüzde 0,01

İntihara yönlendirme: Yüzde 0,01

İLETİŞİM HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN ŞİKAYETİ BİR YILDA ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

BTK'nın raporu, internetteki suç profiline yönelik verilerin yanı sıra iletişim ve altyapı hizmeti alan vatandaşların yaşadığı sorunları da görünür kıldı. Rapora göre, 2025 yılında BTK'ya toplam 279 bin 276 şikayet başvurusu yapıldı. Bu sayı, 2024 yılı verileriyle karşılaştırıldığında şikayet oranının bir yıl içinde yüzde 43,74 oranında yükseldiğini gösterdi.

Abonelerin sorun yaşadığı ve BTK'ya bildirimde bulunduğu hizmet sağlayıcıların dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS): 125 bin 243 şikayet

GSM Operatörleri: 120 bin 705 şikayet

Uydu Platformları: 13 bin 522 şikayet

Sabit Telefon Hizmetleri: 10 bin 887 şikayet

Posta ve Kargo Hizmetleri: 8 bin 919 şikayet

VATANDAŞLAR EN ÇOK HANGİ KONULARDAN MAĞDUR OLDU?

BTK'nın hazırladığı raporda, vatandaşların hizmet sağlayıcılarla yaşadığı ve kuruma ilettiği başlıca şikayet konuları kategorilere göre şu başlıklar altında sıralandı:

GSM Sektörü: Taahhütname, cezai şart ve cayma bedeli uygulamaları,

İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS): Bağlantı sorunları ve hizmet kalitesindeki yetersizlikler,

Uydu Platformları: Kablo TV hizmetlerindeki faturalandırma süreçleri,

Sabit Telefon Hizmetleri: Abonelik işlemleri sırasında karşılaşılan aksaklıklar,

Posta ve Kargo Hizmetleri: Şube, acente ve personel davranışlarına yönelik şikayetler. (ANKA)