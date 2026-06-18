Samsun'da şüpheli kadın ölümü: Sulama kanalında bulundu

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde ikamet eden 48 yaşındaki Fatma Bulut, evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları, kadından haber alamayınca ev çevresinde arama yapmaya başladı. Ailenin arama çalışmaları sonucu kadının sulama kanalında bulunduğu öne sürüldü.

SULAMA KANALINDA BULUNDU

Aile bireyleri tarafından yapılan aramalar sonucunda Fatma Bulut, evinin yakınında bulunan sulama kanalı içerisinde bulundu. Yakınları tarafından sudan çıkarılan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, su kanalı ve çevresinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)