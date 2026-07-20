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Halk TV Türkiye Samsun'da iki kişinin öldüğü batan tekneye ulaşıldı: Kayıp kişi için arama sürüyor

Samsun'da iki kişinin öldüğü batan tekneye ulaşıldı: Kayıp kişi için arama sürüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki kişinin yaşamını yitirdiği alabora olup, batan tekne bulundu. Ekipler, kaybolan Ekrem Dursin’i arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Samsun'da iki kişinin öldüğü batan tekneye ulaşıldı: Kayıp kişi için arama sürüyor

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Samsun'un Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi Costal mevkiinde meydana geldi. Çarşamba Yalı Mahallesi’nde oturan Kadir Çöpoğlu (31), eşi Fatma Rabia Çöpoğlu (25), Kayseri’den ziyarete gelen baldızı Rana Dursin (22), kayınpederi Mehmet Dursin (51), kayınvalidesi Zübeyde Dursin (42) ve eşinin dayısı Ekrem Dursin (37) ile birlikte 4,5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı.

Samsun'da iki kişinin öldüğü batan tekneye ulaşıldı: Kayıp kişi için arama sürüyor - Resim : 1

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Etkili olan rüzgar ve dalgalar nedeniyle tekne bir süre sonra alabora oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi, AFAD, sahil güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle ekipler, Kadir Çöpoğlu ile eşi Fatma Rabia Çöpoğlu ve baldızı Rana Dursin’i kurtardı.

Samsun'da iki kişinin öldüğü batan tekneye ulaşıldı: Kayıp kişi için arama sürüyor - Resim : 3

3 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucu Zübeyde ve Mehmet Dursin çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Deniz polisinin bugün tarama cihazıyla yaptığı çalışmada, batan teknenin yeri kıyıya yaklaşık 1 mil uzaklıkta tespit edildi. 12 metre derinlikteki tekne, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ekipler, kayıp Ekrem Dursin için arama çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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