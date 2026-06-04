Samsun'da demir çelik fabrikasında 3 işçi elektrik akımına kapılarak can verdi!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında arıza gidermek için su kuyusuna giren 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Kutlukent Mahallesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada atık suyun toplandığı kuyuda bulunan su pompasında meydana gelen arızayı onarmak isteyen işçiler Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yusuf Çekiç (47) çalışma yaptıkları sırada elektrik akımına kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, İnanç, Gezer ve Çekiç'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. AFAD görevlilerinin çalışmaları sonucu kuyudan çıkarılan işçilerin cenazeleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından demir çelik fabrikasında üretime geçici olarak ara verildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 3 işçinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını kaydetti. (AA, DHA)