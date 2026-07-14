Samsun'da dehşet olay: Zihinsel engelli kadın ablasının cesediyle 1 hafta yaşadı

Olay, saat 16.30 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 95'inci Sokak'ta meydana geldi. Bölge sakinlerinin sokak üzerindeki apartmandan yoğun kötü koku geldiğini bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kokunun Mualla Boyeri'ye ait evden geldiğini tespit etti. Evin zilini çalan ekiplere kapıyı, Boyeri'nin zihinsel engelli kız kardeşi Süheyla B. açtı. Eve giren ekipler, Boyeri'nin cesediyle karşılaştı.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Yapılan incelemede Boyeri'nin yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği, kız kardeşinin ise bu süre zarfında ablasının cansız bedeniyle aynı evde kaldığı belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Boyeri'nin cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)