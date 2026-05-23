Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 162’nci yılında atlı anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından denize karanfil ve “1864” yazılı çelenk bırakıldı.

Samsun'da Çerkes soykırımında yaşamını yitirenler anıldı

Samsun’da, 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 162’nci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Kafkas Dernekler Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği tarafından organize edilen etkinliğe siyasi parti temsilcileri, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

ADİGECE VE ABAZACA DUALAR EDİLDİ

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nde toplanan grup, Adnan Menderes Bulvarı boyunca atlı kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından katılımcılar denize "1864" yazılı çelenk ile kırmızı karanfiller bıraktı. Program kapsamında Adigece ve Abazaca dualar edildi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünal Uluçay yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden ataları anmak için Samsun'da bir araya geldiklerini belirtti.

Etkinlik, oratoryo ve tiyatro gösterilerinin ardından sahilde ateş yakılmasıyla sona erdi. (DHA)

