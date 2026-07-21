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Halk TV Türkiye Samsun'da akılalmaz define kazısı! Halının altından 2,5 metrelik çukur çıktı

Samsun'da akılalmaz define kazısı! Halının altından 2,5 metrelik çukur çıktı

Samsun'un Canik ilçesinde eski bir binada kaçak define kazısı yapan 4 şüpheli yakalandı. Halıyla gizlenen kapağın altından 2,5 metre derinliğinde çukur çıkarken, gaz maskesi ve kazı ekipmanlarına el konuldu, adli işlem başlatıldı.

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Samsun'da akılalmaz define kazısı! Halının altından 2,5 metrelik çukur çıktı - Fotoğraf: 1
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Samsun'un Canik ilçesinde 2 katlı eski bir binayı define aramak için kazı alanına çeviren 4 şüpheli, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Kazılan alanın üzerini halıyla kapatarak gizlemeye çalışan şüphelilerin kullandığı ekipmanlara el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Samsun'da akılalmaz define kazısı! Halının altından 2,5 metrelik çukur çıktı - Fotoğraf: 2
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde yer alan 2 katlı eski bir binada define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Elde edilen istihbarat üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, binada arama gerçekleştirdi.

Aramalar sırasında zemin katta dikkat çeken bir halı tespit edildi. Halının kaldırılmasıyla altındaki gizli kapak ortaya çıkarıldı.

Samsun'da akılalmaz define kazısı! Halının altından 2,5 metrelik çukur çıktı - Fotoğraf: 3
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Gizli kapağın açılmasıyla birlikte 2,5 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğinde kazılmış bir alan tespit edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde, kazı çalışmalarında kullanılan araç ve gereçlere de el konuldu.

Samsun'da akılalmaz define kazısı! Halının altından 2,5 metrelik çukur çıktı - Fotoğraf: 4
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Aramalarda ele geçirilen malzemeler şu şekilde sıralandı:

1 adet kürek

1 adet keser

1 adet çapa

1 adet kova

1 adet gaz maskesi

1 adet açılı taşlama makinesi

3 adet keski

Samsun'da akılalmaz define kazısı! Halının altından 2,5 metrelik çukur çıktı - Fotoğraf: 5
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Kaçak kazı yapılan alana sevk edilen Müze Müdürlüğü ekipleri, bölgede ve kazı alanında detaylı incelemelerde bulundu.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

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