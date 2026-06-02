Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonrasında 5 kişi yaralandı.

Samsun'da feci kaza! Kamyon ile kamyonet çarpıştı 5 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde kaza meydana geldi, kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Öğlen 12.30 sularında yaşanan kaza, Yeşilyurt Mahallesi Cemaller Caddesi ve 7212’nci Cadde’nin birleştiği noktada gerçekleşti. Mobilya ustalığı işi yapan 23 yaşındaki sürücü Ercan Ö.’nün kullandığı kamyon ile 63 yaşındaki Basri C.'nin sürücülüğündeki kamyonet birbiriyle çarpıştı.

ÇARPIŞMA SONRASI SÜRÜKLENDİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, boş arazinin içerisinde sürüklendi. Kaza sırasında, sürücüler ve kamyondaki mobilya ustaları 28 yaşındaki Halil Ertaç Ö., 42 yaşındaki Ali M. ve 47 yaşındaki Hakan K. yaralandı.

İhbar edilmesinin ardından kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Samsun Kaza
