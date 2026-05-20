Halk TV Türkiye Samsun Ayvacık'ta sel önlemi: 6 baraj kapağından 4'ü birden açıldı!

Samsun’un Ayvacık ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nin debisi yükselince taşkın riskine karşı alarm verildi. Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarında bulunan 6'şar kapaktan 4'ü kontrollü olarak açıldı. Su tahliyesi ise havadan dron ile görüntülendi.

Samsun’un Ayvacık ilçesinde son günlerde etkili olan yoğun yağışlar, Yeşilırmak Nehri’nin su seviyesini hızla yükseltti. Nehrin debisindeki bu artışın ardından yetkililer, taşkın riskini önlemek amacıyla harekete geçerek bölgedeki iki büyük barajda tahliye işlemlerini başlattı.

6 KAPAKTAN 4’Ü AŞILDI

Yeşilırmak üzerinde yer alan Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarında, olası bir sel ve taşkın tehlikesine karşı önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Her iki barajda da bulunan 6’şar kapaktan 4’er tanesi açılarak kontrollü bir şekilde su tahliyesi gerçekleştirilmeye başlandı.

HEDEF GÜVENLİ SU SEVİYESİ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, baraj kapaklarının aşamalı olarak açıldığı ve bu sayede su seviyesinin güvenli bir düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi. Bölgedeki takip, ölçüm ve kontrol çalışmalarının kesintisiz olarak sürdürüldüğü bildirildi.

DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte tonlarca suyun nehir yatağına bırakıldığı o anlar, havadan dron kameraları tarafından anbean kaydedildi. Ortaya çıkan devasa su akıntısı, yağışların ve nehir debisinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. (DHA)

