Saman balyalarının altından 40 bin paket kaçak sigara çıktı Şanlıurfa'da polisin şüphe üzerine durdurduğu saman yüklü TIR'da, balyaların altına gizlenmiş 3,5 milyon TL değerinde 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.