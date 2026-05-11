Saman balyalarının altından 40 bin paket kaçak sigara çıktı
Şanlıurfa'da polisin şüphe üzerine durdurduğu saman yüklü TIR'da, balyaların altına gizlenmiş 3,5 milyon TL değerinde 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu, dorsesinde saman taşıyan ve sürücüsü ile plakası açıklanmayan TIR’da detaylı arama yapıldı.
Polis ekipleri, saman balyalarını tek tek kontrol ederken, balyaların altına profesyonel şekilde gizlenmiş farklı markalara ait yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde 40 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
BİR KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Operasyon kapsamında gümrük kaçağı sigaralara el konulurken, ismi açıklanmayan TIR sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
