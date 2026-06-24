Şam Büyükelçisi, Suriyeli bakanlarla imar ve işbirliği toplantısı yaptı

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'nin yeniden imar süreci ve kamu kurumları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulunmak üzere Şam'da Suriyeli bakanlarla bir araya geldi.

Nuh Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da, Mustafa Abdürrezzak ve Muhammed Hassan İskaf ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdürrezzak ile yapılan görüşmede, savaşın etkilediği bölgelerin yeniden inşası, konut ihtiyacının karşılanması ve yaşanabilir şehirlerin oluşturulmasına yönelik işbirliği imkanları değerlendirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede Suriye’nin yeniden imar süreci, yıkımdan etkilenen yerleşim alanlarının yeniden inşası ve şehirlerin ihyasına yönelik çalışmalar, tecrübe paylaşımı dahil teknik seviyede işbirliği gerçekleştirilmesi ve Türk müteahhitlik sektörünün bu alandaki çalışmalara yapabilecekleri katkılar ele alındı."

Yılmaz, İdari Kalkınma Bakanı İskaf ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İskaf, iki ülke arasındaki dostane ve tarihi ilişkilerin kurumsal işbirliği alanlarına da yansıması temennisinde bulundu.

Büyükelçi Yılmaz ise somut adımların atılmasını desteklediklerini belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik her türlü girişime katkı sunmaya hazır olduklarını kaydetti. (AA)