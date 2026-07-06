Salda’da iklim adaleti buluşması: Beş ilden çevre örgütleri bir araya geldi

Salda Gölü Koruma Derneği’nin ev sahipliğinde, Yeşilova Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen forum, 5 Temmuz 2026’da Yeşilova’da gerçekleştirildi. Burdur, Antalya, Denizli, Muğla ve Uşak’tan çevre örgütleri, meslek odaları, yaşam savunucuları ve yurttaşların katıldığı forumda, iklim krizi ve ekolojik sorunlar farklı boyutlarıyla tartışıldı.

Foruma katılan Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurt, yerel yönetimlerin doğanın ve yaşam alanlarının korunmasındaki sorumluluğuna dikkat çekerek, çevre mücadelelerinin desteklenmesinin önemini vurguladı.

Forum kapsamında Ankara Barosu’ndan Dr. Av. Fevzi Özlüer, Muğla Barosu’ndan Av. Bora Sarıca ile Denizli Barosu’ndan Av. Onat Ötnü ve Av. Hasan Ozan Orpak; iklim adaleti, çevre hukuku, ekolojik mücadele ve hukuki başvuru yolları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

SALDA’DAN SU KRİZİNE, MADENCİLİKTEN İKLİM ADALETİNE

Forumda, Salda Gölü’nün korunmasına yönelik çalışmaların yanı sıra Burdur Havzası’nda giderek derinleşen su krizi, madencilik faaliyetlerinin ekosistemler üzerindeki etkileri ve iklim değişikliğinin toplumsal ve ekonomik sonuçları ele alındı.

Katılımcılar, iklim krizinin yalnızca çevresel bir sorun olarak değerlendirilemeyeceğini, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri derinleştiren bir adalet sorunu olduğunu vurguladı.

Su kaynakları, tarım alanları ve ortak yaşam alanları üzerindeki baskıların sonuçlarından en fazla yerel halkın, üreticilerin ve doğal yaşamın etkilendiğine dikkat çekilen forumda, iklim politikalarının piyasa odaklı yaklaşımlar yerine kamu yararı, ekolojik bütünlük ve toplumsal eşitlik temelinde oluşturulması gerektiği ifade edildi.

“YERELDEN GÜÇLENEN DAYANIŞMA ÖNEMLİ”

Farklı kentlerde yürütülen çevre mücadelelerinin deneyimlerinin de paylaşıldığı forumda, iklim krizine ve ekolojik tahribata karşı kentler ve bölgeler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Salda Gölü Koruma Derneği tarafından forumun ardından yapılan açıklamada, göllerin, su kaynaklarının, ormanların, toprağın ve yaşam alanlarının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Dernek, iklim adaleti mücadelesini yerel dayanışma ağları ve ortak mücadele zeminleri üzerinden büyütmeye devam edeceklerini bildirdi.