Sakarya’nın 3 ilçesinde denize girme yasağı: Kırmızı bayrak çekildi

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde sahil kesimlerinde olumsuz deniz koşulları etkili oluyor. Kaymakamlıklarca olumsuz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek, insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor. (AA)

DENİZE GİRMEK NEDEN YASAKLANIYOR?

Yaz aylarında sahillerde alınan denize girme yasaklarının temelinde, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden olumsuz hava ve deniz koşulları bulunuyor. Özellikle kuvvetli rüzgar, yüksek dalga ve rip akıntısı gibi durumlarda denize girmek ciddi risk oluşturabiliyor.

DALGA VE AKINTI RİSKİ

Olumsuz deniz koşulları, yüzücüler için tehlikeli durumlara yol açabiliyor. Güçlü akıntılar kişileri kıyıdan uzaklaştırırken yüksek dalgalar da boğulma riskini artırabiliyor.

CAN GÜVENLİĞİ İÇİN YASAKLANIYOR

Kaymakamlık ve belediyeler, hava ve deniz şartlarını değerlendirerek gerektiğinde denize girişi geçici olarak yasaklayabiliyor. Yasakların amacı, olası boğulma vakalarının ve can kayıplarının önüne geçmek.

YASAĞA UYMAK ÖNEMLİ

Yetkililer, denize girişin yasak olduğu dönemlerde vatandaşların uyarıları dikkate almasını ve belirlenen güvenli alanların dışına çıkmamasını istiyor.