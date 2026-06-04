Sakarya'da zehir tacirini 'bozuk sifon' ele verdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından takip edilen bir şüpheli, üzerindeki uyuşturucu maddeleri klozete dökmeye çalışırken sifonun arızalı olması nedeniyle suçüstü yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi üzerine bir operasyon başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 38 yaşındaki M.R.C. isimli şüpheli takibe alındı.

SİFON ÇALIŞMADI, DELİLLER YOK EDİLEMEDİ

Polis ekiplerinin kendisini takip ettiğini fark eden ve kaçmaya çalışan M.R.C., bir iş yerinin lavabosuna girdi. Şüpheli, beraberinde bulundurduğu uyuşturucu maddeleri klozete dökerek imha etmeye çalıştı. Ancak klozetin sifonunun çalışmaması üzerine maddeler suya karışmadı ve şüpheli delillerle birlikte ekipler tarafından yakalandı.

Olay yerinde ve şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. İş yerinin lavabosunda, 17 gram sentetik kannabinoid, 11,80 gram uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 4,60 gram metamfetamin, şüphelinin ikametinde, 35 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek yakalandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.R.C., emniyetteki ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)