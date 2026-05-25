Sakarya'da şüpheli kadın ölümü: Gölette cansız bulundu

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir gölette 26 yaşındaki Rukiye G.'nin cesedi bulundu. Göletin kıyısında kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulunurken, Rukiye G.'nin annesinin 24 Mayıs'ta Mersin'de kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Karaaptiler Mahallesi'ndeki gölette hareketsiz halde bir kişi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

GÖLETTEN ÇIKARILAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde ölen kişinin 26 yaşındaki Rukiye G. olduğu tespit edildi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine gönderildi.

ÇANTA BULUNDU, ANNE KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

Göletin kıyı kısmında, Rukiye G.'ye ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Öte yandan, Rukiye G.'nin annesi Ş.G.'nin 24 Mayıs tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde kızı için kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

