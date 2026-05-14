Sakarya’da fabrika patlamasından acı haber geldi: İşçi 6 gün sonra hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada, 8 Mayıs günü meydana gelen ve tam 8 kişinin yaralandığı patlamadan acı haber geldi.

Olay günü vücudunda oluşan ağır yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 6 gündür yoğun bakımda tedavi gören Tayfun Atış, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Hendek 2'nci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, transmisyon kayışı ve konveyör bandı üreten fabrikada, 8 Mayıs’ta saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu.

8 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 7’si tedavileri sonrası taburcu oldu.

Vücudunda yanıklar oluşan evli ve 2 çocuk babası Tayfun Atış ise sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 6 gün sonra hayatını kaybetti. (DHA)