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Halk TV Türkiye Sakarya'da dehşet: 16 yaşındaki çocuk anne katili oldu

Sakarya'da dehşet: 16 yaşındaki çocuk anne katili oldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 16 yaşındaki B.İ., 34 yaşındaki tartıştığı annesi İpek İpek'i tabancayla vurarak öldürdü, yanındaki H.T.'yi de ağır yaraladı.

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Sakarya'da dehşet: 16 yaşındaki çocuk anne katili oldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde B.İ. (16), tartıştığı annesi İpek İpek'i (34) tabancayla vurarak öldürdü, yanındaki H.T.'yi de ağır yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. B.İ. ile annesi İpek İpek ve yanlarındaki H.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile B.İ., annesi İpek İpek ve H.T.’ye tabancayla ateş etti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayda İpek ile H.T., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sakarya'da dehşet: 16 yaşındaki çocuk anne katili oldu - Resim : 1

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34 YAŞINDAKİ ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan İpek İpek, kurtarılamadı. İpek’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Yaralı H.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan B.İ.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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