Sakarya'da 11 aylık bebek çöp konteynerinde bulundu! Başında ve kollarında darp izleri var

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 11 aylık bir bebeğin çöp konteynerinde bulunması üzerine başlatılan soruşturmada anne, ayrı yaşadığı eşinin bebeği konteynere atıp kendisini darp ettiğini iddia etti. Hastaneye kaldırılan bebekte darp izleri tespit edilirken şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 21.30 sıralarında Akyazı ilçe merkezindeki Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi yakınlarında yaşandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan 19 yaşındaki İ.D., yaklaşık iki aydır ayrı yaşadığı 21 yaşındaki eşi O.D.'nin, 11 aylık kızları E.R.D.'yi annesinin evinin önündeki çöp konteynerine bıraktığını, ardından da kendisini darp ettiğini iddia etti.

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Çöp konteynerinde bulunan 11 aylık E.R.D., ilk olarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede bebeğin başı ve kollarında kan toplanması ile morluklar belirlendi.

Tedavisinin devamı için bebek daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya Yenihaber'in haberine göre, olayla ilgili Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Anne İ.D., ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürülürken, olayın şüphelisi O.D.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

