Sahte rapor ağı çökertildi: 38 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa merkezli yürütülen geniş çaplı operasyonda, askerlik görevinden muaf kalmak için sahte sağlık raporu düzenleyen ve bu sürece aracılık eden bir suç ağı ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin izini sürdü.
Yapılan incelemelerde, bazı kişilerin askerlikten muafiyet sağlamak amacıyla sahte sağlık raporları temin ettiği, bazı şüphelilerin ise bu raporların hazırlanması ve dolaşıma sokulmasında aktif rol aldığı belirlendi.
EŞ ZAMANLI BASKIN
Operasyon düğmesine basılmasıyla birlikte Gaziantep, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve evrak ele geçirildi.
38 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan 44 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 38’inin tutuklanmasına, 6’sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.