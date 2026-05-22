Sahte rapor ağı çökertildi: 38 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin izini sürdü.

Yapılan incelemelerde, bazı kişilerin askerlikten muafiyet sağlamak amacıyla sahte sağlık raporları temin ettiği, bazı şüphelilerin ise bu raporların hazırlanması ve dolaşıma sokulmasında aktif rol aldığı belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyon düğmesine basılmasıyla birlikte Gaziantep, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve evrak ele geçirildi.

38 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 44 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 38’inin tutuklanmasına, 6’sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.