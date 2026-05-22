Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Sahte rapor ağı çökertildi: 38 şüpheli tutuklandı

Sahte rapor ağı çökertildi: 38 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli yürütülen geniş çaplı operasyonda, askerlik görevinden muaf kalmak için sahte sağlık raporu düzenleyen ve bu sürece aracılık eden bir suç ağı ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sahte rapor ağı çökertildi: 38 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin izini sürdü.

Yapılan incelemelerde, bazı kişilerin askerlikten muafiyet sağlamak amacıyla sahte sağlık raporları temin ettiği, bazı şüphelilerin ise bu raporların hazırlanması ve dolaşıma sokulmasında aktif rol aldığı belirlendi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Sahte rapor ağı çökertildi: 38 şüpheli tutuklandı - Resim : 2

EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyon düğmesine basılmasıyla birlikte Gaziantep, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve evrak ele geçirildi.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Çalıntı ve hacizli araçları piyasaya sürdülerİkinci el araç alacaklar dikkat! Çalıntı ve hacizli araçları piyasaya sürdüler

38 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 44 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 38’inin tutuklanmasına, 6’sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Operasyon Şanlıurfa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro