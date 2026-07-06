'Sahte kaza' çetesine operasyon! Sigorta şirketlerini dolandırıp yüz milyonlarca lira kazanmışlar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sahte kaza çetesi'ne operasyon düzenledi.

Organize bir şekilde kurgu trafik kazaları planlayan, bu yolla sigorta şirketlerini dolandıran çeteye çökertildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hesap hareketleri, bilirkişi raporları, müşteki ifadeleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin hazırladığı raporları derinlemesine inceleyen ekipler, şebekenin sigorta şirketleri üzerinden yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini saptadı.

EKSPERLERİ DEVRE DIŞI BIRAKIYORLARDI

Şüphelilerin, güvenlik kamerası bulunmayan kör noktaları özellikle seçerek araçları kaza yapmış gibi konumlandırdıkları belirlendi. Olay yerinde araçların fotoğraflarını çekip kendi aralarında anlaşmalı kaza tutanağı düzenleyen şebeke üyelerinin, araçları anlaşmalı tamirhanelere çektirip göstermelik onarım işlemlerinin ardından hasar dosyaları açtıkları tespit edildi.

Bu yöntemle sigorta şirketlerinin yerinde eksper incelemesi yapma imkanını kasten ortadan kaldıran şüphelilerin, şirketlerin ödeme yapmaması durumunda ise dosyaları tahkim, mahkeme ve icra süreçlerine taşıyarak paraları zorla tahsil etmeye çalıştıkları anlaşıldı.

AVUKAT ÖRGÜT YÖNETİCİSİ ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 240 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 62'si hakkında acil gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Ankara, Ağrı ve Antalya illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonları düzenlendi ve 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında örgüt lideri olduğu değerlendirilen Eyüp Gürgür ile örgüt yöneticisi Çağdaş İralgil yakalandı.

Hasar dosyalarının tahsilat süreçlerinde yer alan 17 avukat mercek altına alındı. Yapılan MASAK incelemelerinde, avukat Arda Akıncı’nın doğrudan örgüt adına hareket ettiği ve şebekenin üst düzey yöneticisi konumunda bulunduğu belirlenerek gözaltına alındı. Hesaplarında şüpheli harekete rastlanmayan diğer 16 avukatın ise dosyada "bilgi sahibi" sıfatıyla yer aldığı aktarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Aramalarda, önceden doldurulmuş çok sayıda maddi hasarlı kaza tutanağı, sigorta poliçeleri, sahte vekaletnameler, kaza taraflarına ilişkin özel notlar, kasko evrakları, farklı vatandaşlara ait kimlik belgeleri, temliknameler ve ibranameler bulundu. İzmir Emniyeti, adreslerinde bulunamayan firari şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğünü bildirdi.