Sahte jandarmalar yol kesip 13 kilo altın çaldı! Şanlıurfa’da filmleri aratmayan pusu

Olay, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı D400 kara yolu Kösecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Jandarma kıyafeti giyen kimliği belirsiz şüpheliler, yol üzerinde sözde bir kontrol noktası oluşturdu. İçerisinde Bahattin D., Ali B., Mehmet A. ve Ali M.’nin bulunduğu altın sevkiyat aracını durduran sahte jandarmalar, havaya ateş açarak durdurdukları araçtakileri etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, araçta bulunan yaklaşık 13 kilogram altın ile 2 milyon TL nakit parayı gasp etti.

3 KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK KAÇTILAR

Gaspçılar, soygun sırasında araçta bulunan Bahattin D., Mehmet A. ve Ali M.’yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri araçta detaylı kriminal çalışma yaparken, araç incelemelerin devamı için çekiciyle otoparka çekildi.

4 SAATTE JET OPERASYON: 7 GÖZALTI

Olayın ardından Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin kimliklerini yaklaşık 4 saat içerisinde tespit etti. Mardin ve Kızıltepe ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)