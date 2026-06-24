Sahte ikamet operasyonu: 8 ilde 64 gözaltı
Sözde danışmanlık şirketi adı altında kaçak göçmenlere sahte evraklarla ikamet izni alan ve kamu kurumlarını yanıltan organize şebeke teknik ve fiziki takibe alındı. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 64 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini engellemek için çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, baskı makinelerinde oluşturdukları sahte evraklarla kamu kurumlarını yanıltmaya çalışan bir şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı.
SÖZDE DANIŞMANLIK ŞİRKETİ ADI ALTINDA FAALİYET
Yapılan çalışmalarda, organize şekilde hareket eden şebekenin, sözde danışmanlık hizmetleri veren şirket adı altında faaliyet gösterdiği belirlendi. Şebekenin, kendileriyle iletişime geçen kaçak göçmenlere, baskı makinelerinde oluşturdukları sahte evraklarla ikamet izni aldırdıkları ve kamu kurumlarını yanıltmaya çalıştıkları tespit edildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Teknik ve fiziki takibin ardından emniyet ekipleri operasyon için harekete geçti. İstanbul merkezli 8 ilde dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
64 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Düzenlenen operasyon kapsamında, kamu kurumlarını yanıltarak sahte belgelerle ikamet izni alınmasını sağlayan şebekeye mensup 64 şüpheli yakalandı.