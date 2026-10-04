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Halk TV Türkiye Sahte beyaz eşya servisiyle dolandırıcılık iddiası: Karttan 200 bin lira çektiler

Sahte beyaz eşya servisiyle dolandırıcılık iddiası: Karttan 200 bin lira çektiler

Ankara'da kurumsal görünümlü beyaz eşya servis sitesi üzerinden vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, tamire gittikleri evlerde POS cihazından ödeme alırken tutara fazladan bir sıfır eklediği iddia edildi.

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Sahte beyaz eşya servisiyle dolandırıcılık iddiası: Karttan 200 bin lira çektiler

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören'de internet üzerinden beyaz eşya servisi hizmeti sunduğunu belirten kişilere yönelik çalışma başlattı.

Sahte beyaz eşya servisiyle dolandırıcılık iddiası: Karttan 200 bin lira çektiler - Resim : 1

Yapılan incelemede şüphelilerin, profesyonel tasarıma ve kurumsal bir görünüme sahip sahte bir internet sitesi hazırladığı tespit edildi.

Sahte beyaz eşya servisiyle dolandırıcılık iddiası: Karttan 200 bin lira çektiler - Resim : 2

POS CİHAZINDA TUTARA SIFIR EKLEDİLER

Şüphelilerin internet sitesi aracılığıyla ulaştıkları vatandaşların evlerine giderek arızalı beyaz eşyaları kontrol ettikleri, ancak cihazları tamir etmedikleri öne sürüldü.

İddiaya göre şüpheliler, servis ücretini POS cihazıyla tahsil ederken ödeme tutarına bir sıfır ekledi.

Bu yöntemle bir müşterinin kredi kartından 200 bin lira çekildiği belirlendi.

TABELA BULUNAN DÜKKÂN KİRALADILAR

Şüphelilerin güvenilir bir servis izlenimi oluşturmak amacıyla aylık 30 bin lira karşılığında bir iş yeri kiraladıkları da ortaya çıktı.

Sahte beyaz eşya servisiyle dolandırıcılık iddiası: Karttan 200 bin lira çektiler - Resim : 3

Ancak yapılan incelemede iş yerinde servis faaliyetine ilişkin herhangi bir düzenek bulunmadığı, dükkânda yalnızca tabela olduğu tespit edildi.

Polisin operasyonunda F.T. ve E.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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