Sahte beyaz eşya servisiyle dolandırıcılık iddiası: Karttan 200 bin lira çektiler

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören'de internet üzerinden beyaz eşya servisi hizmeti sunduğunu belirten kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemede şüphelilerin, profesyonel tasarıma ve kurumsal bir görünüme sahip sahte bir internet sitesi hazırladığı tespit edildi.

POS CİHAZINDA TUTARA SIFIR EKLEDİLER

Şüphelilerin internet sitesi aracılığıyla ulaştıkları vatandaşların evlerine giderek arızalı beyaz eşyaları kontrol ettikleri, ancak cihazları tamir etmedikleri öne sürüldü.

İddiaya göre şüpheliler, servis ücretini POS cihazıyla tahsil ederken ödeme tutarına bir sıfır ekledi.

Bu yöntemle bir müşterinin kredi kartından 200 bin lira çekildiği belirlendi.

TABELA BULUNAN DÜKKÂN KİRALADILAR

Şüphelilerin güvenilir bir servis izlenimi oluşturmak amacıyla aylık 30 bin lira karşılığında bir iş yeri kiraladıkları da ortaya çıktı.

Ancak yapılan incelemede iş yerinde servis faaliyetine ilişkin herhangi bir düzenek bulunmadığı, dükkânda yalnızca tabela olduğu tespit edildi.

Polisin operasyonunda F.T. ve E.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)